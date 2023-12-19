Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство ребенка в Республике Бурятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия по факту нападения мужчины в состоянии алкогольного опьянения на несовершеннолетнюю девочку с ножом расследуется уголовное дело по ч.
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