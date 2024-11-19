БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Патрушев: осуществить диверсию на «Северных потоках» мог только спецназ НАТО

Патрушев: осуществить диверсию на «Северных потоках» мог только спецназ НАТО

Осуществить диверсию на газопроводах «Северный поток» мог только спецназ стран НАТО. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал помощник российского президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

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