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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Будем идти до конца». Этого ждут российские автомобилисты, особенно из южных регионов

«Будем идти до конца». Этого ждут российские автомобилисты, особенно из южных регионов

Соавтор документа, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «Парламентской газете» о том, что в случае отклонения законопроекта о смягчении требований к тонировке стекол автомобилей фракция ЛДПР планирует вносить такую инициативу повторно.

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