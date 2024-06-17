«Будем идти до конца». Этого ждут российские автомобилисты, особенно из южных регионов

Соавтор документа, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «Парламентской газете» о том, что в случае отклонения законопроекта о смягчении требований к тонировке стекол автомобилей фракция ЛДПР планирует вносить такую инициативу повторно.