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100 Дорог

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Россиянам рассказали о важных особенностях отдыха в Китае

Россиянам рассказали о важных особенностях отдыха в Китае

Подробное руководство для российских туристов: важные правила, ограничения, оплату, питание и особенности транзитных маршрутов при отдыхе и путешествиях в Китае с ростом популярности после безвизового режима.

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