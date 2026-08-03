Россиянам рассказали о важных особенностях отдыха в Китае

Подробное руководство для российских туристов: важные правила, ограничения, оплату, питание и особенности транзитных маршрутов при отдыхе и путешествиях в Китае с ростом популярности после безвизового режима.
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