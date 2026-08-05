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Аргументы недели

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Зеленский надеется к зиме закрыть небо над Киевом

Зеленский надеется к зиме закрыть небо над Киевом

Накануне Зеленский поручил дипломатическому корпусу активизировать работу по проекту Freya — совместной с европейскими партнёрами разработке системы противоракетной обороны, способной противодействовать баллистическим целям.

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