С начала января 2024 года размер страховых пенсий неработающих пенсионеров будет проиндексирован на 7,5%.
Пенсионеров огорчили: январскую индексацию пенсий получат не все
Комментарии
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ольга решетникова
Зачем пишете такое? Ведь это происходит ежегодно. Для неработающих в январе, для получателей социалки - в апреле, для уволившихся - в течение трех месяцев. Зачем преподносите в виде неожиданности, в виде чего-то нового? Гадкие журналюги.
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1 д.
Олег Самойлов
А для того, чтобы ситуацию слегка раскачать и подогреть! Есть у нас еще такие товарищи!
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22 час.
lenivka
Да.Мне увеличили пенсию на 2 ,5 тысячи
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15 час.
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