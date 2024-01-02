Пенсионеров огорчили: январскую индексацию пенсий получат не все

ольга решетникова

Зачем пишете такое? Ведь это происходит ежегодно. Для неработающих в январе, для получателей социалки - в апреле, для уволившихся - в течение трех месяцев. Зачем преподносите в виде неожиданности, в виде чего-то нового? Гадкие журналюги.