Рассекречено имя врезавшейся в пассажирский самолет военной вертолетчицы

Армия США установила личность третьего пилота вертолета H-60 Black Hawk, который в среду столкнулся с пассажирским самолетом CRJ-700 американской авиакомпании American Airlines, когда тот заходил на посадку в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана, в результате чего погибли 67 ….
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