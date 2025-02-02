Рассекречено имя врезавшейся в пассажирский самолет военной вертолетчицы

Армия США установила личность третьего пилота вертолета H-60 Black Hawk, который в среду столкнулся с пассажирским самолетом CRJ-700 американской авиакомпании American Airlines, когда тот заходил на посадку в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана, в результате чего погибли 67 ….