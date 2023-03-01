ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 марта 2023 года

Энергетический прогноз на второе марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 964 =Без Бога не сыскать тропы! Почему во всём мы побеждаем? Потому что с Богом все обручены! = В Космосе, чем старше Душа по возрасту, тем она сильнее и прекраснее; немощи в Космосе нет = Вера в лучшие качества людей, обычно, заставляет их проявлять свои лучшие качества= Весь Технический Мир есть механический образ Человечества, его продолжение и расширение = Все наши взаимоотношения с окружающим Миром отражают наше отношение к самому себе =Вскройте свою дату рождения - квадрат Пифагора.