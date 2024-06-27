"Экипаж МиГ представлен к госнаградам": Что на самом деле произошло с дроном который координировал удар по севастопольскому пляжу

W Walery Летчик авторитетного Telegram-канала Fighterbomber недвусмысленно намекнул, что, несмотря на то что беспилотник не был сбит, произошло нечто, что вынудило его покинуть давно насиженное воздушное пространство вблизи нашего полуострова. Что еще за глупость такая? По всему беспилотник выполнил свои программные задания - разведал, навел ракеты, зафиксировал результаты... и, и спокойно удалился. Разве только пилот Мига ему кулаком погрозил? Завтра разведчик будет кружить над Азовом - терпилы терпят...

Natalija Osminina Может и кулаком пригрозил, раз Остин вызвал на ковер Белоусова и тоже пригрозил кулаком: "так, мол, мы не играем-вы переходите красные линии". С точки зрения США, Россия выполняет их задание- уничтожает лишних украинцев, которые в своем кол-ве представляют опасность для корпораций, скупивших все ресурсы Украины. Чтобы те могли спокойно получать свой гешефт, в живых должны остаться только дети и часть женщин, которые будут работать рабами на плантациях новых Хозяев мира.