В январе 2025 года бывший певец «Ласкового мая» и нынешний продюсер Александр Яковлев анонсировал создание женского коллектива «Чародея», лидером которого стала Елизавета Антонова из Московской областной филармонии, а для популяризации среди молодежи привлечена финалистка «Голос.