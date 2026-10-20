В январе 2025 года бывший певец «Ласкового мая» и нынешний продюсер Александр Яковлев анонсировал создание женского коллектива «Чародея», лидером которого стала Елизавета Антонова из Московской областной филармонии, а для популяризации среди молодежи привлечена финалистка «Голос.
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