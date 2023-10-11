Советник Гагин: ВС России уничтожили 2 укрепрайона и продвинулись в Авдеевке

Российским войскам удалось продвинуться в Авдеевке, которая считается северным пригородом Донецка. Они уничтожили не меньше двух укрепрайонов Вооруженных сил Украины, сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
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