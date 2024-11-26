Акции "Сбера" впервые с мая 2023 года опустились ниже 230 рублей

Индекс МосБиржи вчера обновил годовой минимум, установленный в сентябре этого года. После позитивного открытия российский рынок довольно быстро развернулся вниз под влиянием возросших геополитических рисков и падения цен на нефть.
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