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Акции "Сбера" впервые с мая 2023 года опустились ниже 230 рублей

Индекс МосБиржи вчера обновил годовой минимум, установленный в сентябре этого года. После позитивного открытия российский рынок довольно быстро развернулся вниз под влиянием возросших геополитических рисков и падения цен на нефть.

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