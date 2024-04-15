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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили ВОП с БПЛА на Донецк

Украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет (ВОП) на Донецк. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

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