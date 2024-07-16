12 причин не выпускать кошку на свободный выгул.

Лишь в том случае, если вы приобрели кошку для того, чтобы любить, а не для ловли крыс и мышей в огороде, то для ее и вашей безопасности лучше держать ее в помещении – таково мнение большинства современных специалистов по поведению кошек.
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