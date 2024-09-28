Глава алтайского Минтранса рассказал о будущем аэропорта в Бийске

Аэрокомплекс прекратил работу еще в 2010 году Аэропорт города Бийска, который прекратил работу еще в 2010 году, не будут восстанавливать, об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
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