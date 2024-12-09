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МЧС: из-за пожара из шахты «Алардинская» в Кузбассе эвакуировали 120 человек

МЧС: из-за пожара из шахты «Алардинская» в Кузбассе эвакуировали 120 человек

В ночь на 9 декабря на шахте «Алардинская» в Кузбассе начался пожар.В Кузбассе минувшей ночью произошло ЧП, Здесь на шахте «Алардинская», которая находится неподалеку от города Калтан на юге Кузбасса, начался пожар.

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