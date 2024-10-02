Орловская прокуратура подтвердила расследование 7 уголовных дел по поставкам медоборудования

Накануне вечером, 1 октября, прокуратура Орловской области сообщила о расследовании правоохранительными органами семи уголовных дел, возбуждённых в отношении подрядчиков по фактам поставок медицинского оборудования в учреждения здравоохранения региона по завышенным ценам.
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