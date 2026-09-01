Спорт и диета
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Спорт и диета

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Сахар после 50: как читать анализы и не пропустить тревожные сигналы

Сахар после 50: как читать анализы и не пропустить тревожные сигналы

Когда речь заходит об уровне глюкозы, вокруг цифр витает слишком много страхов и заблуждений. Одни уверены, что небольшие отклонения в пожилом возрасте — естественная часть старения, другие паникуют при малейшем изменении показателей.

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