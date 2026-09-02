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Газета «Культура»

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Спектакли русскоязычных театров со всего мира покажут в рамках фестиваля «Мир русского театра»

Спектакли русскоязычных театров со всего мира покажут в рамках фестиваля «Мир русского театра»

Онлайн-этап VII Международного фестиваля русскоязычных зарубежных театров «Мир русского театра» стартует 7 сентября.

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