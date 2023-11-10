Конгрессмен Комер раскрыл, кто из семьи Байдена получил «отмытые» из Китая $40 тысяч

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер раскрыл информацию о 10 членах семьи президента США Джо Байдена, которым достались «отмытые» из Китая через подставные фирмы 40 тысяч долларов.
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