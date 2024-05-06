Войска РФ проведут учения с применением нестратегического ядерного оружия

По поручению президента России Владимира Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии