Лев Яшин признан величайшим голкепером в истории футбола

Международная федерация футбола признала советского футболиста величайшим вратарём всех времён.На сайте Международной федерации футбольной истории и статистики появилось сообщение о том, что вратарь московское «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин, пять раз побеждавший в чемпионате СССР побеждавший на Олимпиаде-1956 и чемпионате Европы 1960 года, признал лучшим голкипером в истории мирового футбола.