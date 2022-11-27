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Леброн Джеймс – самый молодой и самый возрастной игрок в истории НБА, набравший 35+10 с 7 трехочковыми

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набрал 35+ очков, сделал 10+ подборов и забросил 7 трехочковых в одном матче.

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