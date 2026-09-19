Мозг как союз двух миров: учёные раскрыли древний секрет нашей нервной системы

Столетия подряд учёные смотрели на человеческий мозг как на единое целое. Но вот пришли исследователи и всё переворачивают с ног на голову: оказывается, в нашей голове сидят два совершенно разных органа, которые развивались независимо друг от друга на протяжении сотен миллионов лет.