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FiNE NEWS

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Мозг как союз двух миров: учёные раскрыли древний секрет нашей нервной системы

Мозг как союз двух миров: учёные раскрыли древний секрет нашей нервной системы

Столетия подряд учёные смотрели на человеческий мозг как на единое целое. Но вот пришли исследователи и всё переворачивают с ног на голову: оказывается, в нашей голове сидят два совершенно разных органа, которые развивались независимо друг от друга на протяжении сотен миллионов лет.

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