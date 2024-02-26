В Тюмени под участниками соревнований «Битвы на Туре» провалился трамплин

В Тюмени во время чемпионата сноубордистов «Битва на Туре» обрушился трамплин. Как сообщают очевидцы, в это время на нем находились участники и организаторы, которые решили сделать общие фотографии на память.
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