"Газпром" остановил подачу газа через Украину после завершения транзитного договора

Москва, 1 января /Синьхуа/ -- "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8:00 1 января по московскому времени подача российского газа не осуществляется, сообщил "Газпром" 1 января в своем Telegram-канале.