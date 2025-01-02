"Газпром" остановил подачу газа через Украину после завершения транзитного договора

Москва, 1 января /Синьхуа/ -- "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8:00 1 января по московскому времени подача российского газа не осуществляется, сообщил "Газпром" 1 января в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)