24/7 РОССИЯ VALORANT КОДЫ 1 VP = 1 РУБ ВАЛОРАНТ ОЧКИ https://irongamers.ru/sale/key/4284756 – Рег...

24/7 РОССИЯ VALORANT КОДЫ 1 VP = 1 РУБ ВАЛОРАНТ ОЧКИhttps://irongamers.ru/sale/key/4284756 – Регион активации: Россия 0% комиссия при оплате СБП и банковской картой (LAVA) Активация подарочной карты:❶ Войдите в игровой клиент VALORANT❷ Кликните по значку VALORANT справа от вкладки “Магазин”❸ Нажмите “Карты предоплаты и коды”❹ Введите полученный код и нажмите “Отправить” источник.