Все давно кончено? В США рассказали об итогах спецоперации

Дмитрий Гурин

Это у нее нервный тик 😜. На а насчет развала ЕС думаю что Мкгрегор прав. Штаты тихо развалили экономику "главного" конкурента. Теперь остались три: Китай, Россия, Индия (или как она там сейчас называется). И если Индию они могу как то прижать (именно в настоящее время), то Китай с Россией им уже давно не по зубам. Ни экономически не тем более физически.