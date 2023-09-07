Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сделал прогноз относительно итогов окончания специальной военной операции (СВО).
Все давно кончено? В США рассказали об итогах спецоперации
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Россиянин
Но зато Урсула вон какая веселая.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Это у нее нервный тик 😜. На а насчет развала ЕС думаю что Мкгрегор прав. Штаты тихо развалили экономику "главного" конкурента. Теперь остались три: Китай, Россия, Индия (или как она там сейчас называется). И если Индию они могу как то прижать (именно в настоящее время), то Китай с Россией им уже давно не по зубам. Ни экономически не тем более физически.
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12 час.
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