Про опасность лишних территорий

Западенцев только к ляхам. Пусть узнают как сладко жить в Гейропе. И не под каким сиропом не пускать в Россию. Лет сто.

Nikolia Vovchenko

Даже если разгромить наголову бендеро-фашистов,то любая оставленная пядь русской земли окажется рассадником для новых бендеровцев и будет источником терроризма и будущей войны .Так же ,как и государство под названием "украина"должно исчезнуть.