совсем просто о сложном Когда- нибудь нынешний конфликт обязательно закончится. Причём не сильно важно что будет главной причиной его окончания.
Про опасность лишних территорий
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Александр Т
Западенцев только к ляхам. Пусть узнают как сладко жить в Гейропе. И не под каким сиропом не пускать в Россию. Лет сто.
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20 час.
Nikolia Vovchenko
Даже если разгромить наголову бендеро-фашистов,то любая оставленная пядь русской земли окажется рассадником для новых бендеровцев и будет источником терроризма и будущей войны .Так же ,как и государство под названием "украина"должно исчезнуть.
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20 час.
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