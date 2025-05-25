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Про опасность лишних территорий

Про опасность лишних территорий

совсем просто о сложном Когда- нибудь нынешний конфликт обязательно закончится. Причём не сильно важно что будет главной причиной его окончания.

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Комментарии
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Александр Т
Западенцев только к ляхам. Пусть узнают как сладко жить в Гейропе. И не под каким сиропом не пускать в Россию. Лет сто.
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20 час.
Nikolia Vovchenko
Даже если разгромить наголову бендеро-фашистов,то любая оставленная пядь русской земли окажется рассадником для новых бендеровцев и будет источником терроризма и будущей войны .Так же ,как и государство под названием &quot;украина&quot;должно исчезнуть.
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20 час.
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