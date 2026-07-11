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Махачкалинское «Динамо» арендовало Лесового у «Нижнего Новгорода»

«Динамо» из Махачкалы арендовало полузащитника Даниила Лесового у «Нижнего Новгорода». Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

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