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В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели подростка в канализационном колодце

В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели подростка в канализационном колодце

© Flickr / mylisaЧитать ria.ru в Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он спустился для помощи отцу, сообщило СУСК РФ по региону.

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