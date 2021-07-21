В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели подростка в канализационном колодце

© Flickr / mylisaЧитать ria.ru в Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он спустился для помощи отцу, сообщило СУСК РФ по региону.
© Flickr / mylisaЧитать ria.ru в Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он спустился для помощи отцу, сообщило СУСК РФ по региону.
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