НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Виртуоз музыкант, баянчы Айдар Сәлахов: «Үскәч кем булачагымны балачакта ук аңлаган идем»

Виртуоз музыкант, баянчы Айдар Сәлахов: «Үскәч кем булачагымны балачакта ук аңлаган идем»

«Уңыш ул — акча яки затлы машина гына түгел, иң мөһиме - уйлау иреклеге һәм үзең булып калу». Бу - Мәскәүдә яшәп, милли тамырларын югалтмаган, татар халык җәүһәрләрен яңадан торгызган виртуоз музыкант, баянчы Айдар Сәлаховның тормыш кредосы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии