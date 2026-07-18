Виртуоз музыкант, баянчы Айдар Сәлахов: «Үскәч кем булачагымны балачакта ук аңлаган идем»

«Уңыш ул — акча яки затлы машина гына түгел, иң мөһиме - уйлау иреклеге һәм үзең булып калу». Бу - Мәскәүдә яшәп, милли тамырларын югалтмаган, татар халык җәүһәрләрен яңадан торгызган виртуоз музыкант, баянчы Айдар Сәлаховның тормыш кредосы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии