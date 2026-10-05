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«Локомотив» назначил Акавова спортивным директором. 37-летний специалист работал в «Спартаке» и «Динамо»

Нариман Акавов стал спортивным директором «Локомотива». «Специалист начал карьеру в области международной селекции и спортивной аналитики более 10 лет назад, трудился в других московских клубах, а теперь в новой должности продолжит свой путь с «Локомотивом».

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