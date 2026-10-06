❕Перенос уплаты кредитов стал ключевой мерой поддержки крымского бизнеса в условиях ЧС Одной из самых действенных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации стало решение о переносе сроков погашения кредитных обязательств, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.