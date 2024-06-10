Мэрия Барнаула ищет, кто за 39 млн рублей отремонтирует Мемориал Славы

Информация появилась на сайте госзакупок Администрация Барнаула ищет подрядчика, который займется реконструкцией Мемориала Славы на площади Победы – одного из самых известных общественных пространств Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии