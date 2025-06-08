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Три знака зодиака столкнутся с серьезными вызовами до середины июня

Три знака зодиака столкнутся с серьезными вызовами до середины июня

Три знака зодиака столкнутся с серьезными вызовами до середины июня Алёна ЮрьеваДо середины июня 2025 года астрологи предупреждают: представители трёх знаков зодиака могут столкнуться с непростыми ситуациями.

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