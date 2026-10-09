Ученые из Дании раскрыли секреты долголетия с помощью диеты

Исследование Орхусского университета в Дании выявило, что скандинавская диета, богатая рыбой, овощами, ягодами и злаками, снижает риск преждевременной смерти на 4%.
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