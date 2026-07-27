В Рязани выявили превышение ПДК сероводорода и углерода

Замеры проводились стационарными постами наблюдения и передвижными экологическими лабораториями. 20 и 21 июля в микрорайоне Дашково-Песочня были выявлены превышения ПДК сероводорода – максимальные уровни концентрации составили 1,64 ПДКмр и 5,32 ПДКмр соответственно.
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