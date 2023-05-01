Политолог Марков назвал георгиевскую ленту символом борьбы с украинским фашизмом, которую сейчас должны носить все честные люди

Российский политолог Сергей Марков назвал георгиевскую ленту символом борьбы с украинским фашизмом, которую в настоящий момент должны носить все честные люди.
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