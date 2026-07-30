Бывшего вице-губернатора Белгородской области приговорили к 20 годам за хищение

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Суд в Москве приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина к 20 годам лишения свободы по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.
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