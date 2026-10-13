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Регионы России

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Альфа-Банк приобретает миноритарный пакет в сети клиник Медси у АФК «Система»

Альфа-Банк приобретает миноритарный пакет в сети клиник Медси у АФК «Система»

Причиной роста стало приобретение Альфа-банком миноритарного пакета акций группы компаний «Медси», входящей в состав АФК «Система».

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