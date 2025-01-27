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Блог частного инвестора

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Минфин обвалил "старые" ОФЗ

Минфин обвалил "старые" ОФЗ

Минфин решил зарегистрировать дополнительные выпуски «старых» ОФЗ, обвалив их на 2-4%. До сих пор рынок сильно продавливало на тех бумагах, которые Минфин размещает (спрос слабый), а старые выпуски стояли на неликвидном рынке.

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