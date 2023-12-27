Певица призналась, что от нее отказываются залы по всей стране В Барнауле отменили концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 29 марта в ДК Моторостроителей.
В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за "голой" вечеринки Ивлеевой
Комментарии
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Геннадий Бережнов
И это справедливо, барнаульцы! Как можно смотреть на эту ползающую по полу 60-ю тётю, да ещё и полуголую!
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14 час.
Владимир Барышев
Что и в Барнауле по сцене будет полуголой ползать по сцене старая выжившая из ума выдра Лолита? Вот интересно и кто будет платить, чтобы видеть этот маразм?
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13 час.
СБ
Сергей Б
ИЗВРАЩЕНЦЫ! Толстые, жирные, сытые, молчуны-ждуны, половина из них - мигранты из Болгарии, Украины и др мест.
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8 час.
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