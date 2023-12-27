В Барнауле отменили концерт Лолиты из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

Геннадий Бережнов И это справедливо, барнаульцы! Как можно смотреть на эту ползающую по полу 60-ю тётю, да ещё и полуголую!

Владимир Барышев Что и в Барнауле по сцене будет полуголой ползать по сцене старая выжившая из ума выдра Лолита? Вот интересно и кто будет платить, чтобы видеть этот маразм?