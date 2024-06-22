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Патрушев: ложь о "планах" РФ воевать с НАТО сочиняют в интересах лидеров Запада

Ложь о якобы имеющихся у России планах воевать с НАТО сочиняют для того, чтобы политические лидеры Запада любой ценой остались у власти, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.

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