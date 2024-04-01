Подробности о здоровье Кейт Миддлтон: терапевт оценил состояние принцессы

Миддлтон до сих пор не появилась на публике После нескольких недель спекуляций в сети относительно здоровья и местонахождения Кейт Миддлтон, она сообщила в личном видеообращении, что проходит курс лечения от рака.
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