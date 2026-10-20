“President Donald Trump used an antisemitic term during a rally in Kansas as he came to the defense of Republican Senator Roger Marshall, who faces a surprisingly competitive race in a deeply red state,” Bloomberg reports.
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