На поле в Новой Москве нашли торчащий из земли корпус ракеты

В Новой Москве на поле у деревни Кривошеино нашли деталь ракеты. Об этом сообщила Baza в Telegram. Как выяснило издание, часть снаряда обнаружил сотрудник научного центра, который занимается сельским хозяйством.
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