Польский евродепутат Гжегож Браун - о визите Блинкена в Польшу: Блинкен, отправляйся домой как можно скорее.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Польский евродепутат Гжегож Браун - о визите Блинкена в Польшу: Блинкен, отправляйся домой как можно скорее.
Свежие комментарии