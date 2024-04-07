В Петербурге открылась выставка «Документы рассказывают. Кировская область. Земля спасенного детства»

Она будет работать до 10 июня В конце этой недели в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялось торжественное открытие межрегионального историко-документального выставочного проекта «Документы рассказывают.
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