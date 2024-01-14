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Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 1-й тур. Непомнящий обыграл Вармердама, Дин Лижэнь сыграл вничью с Видитом, другие результаты

Россиянин Ян Непомнящий обыграл Макса Вармердама из Нидерландов. Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Голландия 1-й тур Йорден ван Форест (Нидерланды) – Алиреза Фируджа (Франция) – 0:1 Макс Вармердам (Нидерланды) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1 Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1 Сантош Видит (Индия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5 Александр Донченко (Германия) – Вэй И (Китай) – 0:1 Гукеш Доммараджу (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 0,5:0,5 Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Пархам Магсудлу (Иран) – 0,5:0,5 Турнирное положение: Фируджа, Непомнящий, Гири, Вэй И – по 1, Лижэнь, Видит, Гукеш, Абдусатторов, Мадсуглу, Прагнанандха – по 0,5, Вармердам, Цзюй Вэньцзюнь, Донченко, ван Форест – 0.

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